Femme dynamique avec 8 ans d'expériences dans la grande distribution en région parisienne, et 5 ans en BtoB réseau débit de tabac secteur 44,, je suis ouverte à de nouveaux challenges, et relever des défis les plus fous.

Je suis disponible pour toutes informations complémentaires, et volontaire pour éventuellement vous rencontrez.



Mes compétences :

NEGOCIATION COMMERCIALE

MERCHANDISING GESTION

RELATIONNEL