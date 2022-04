Guillaume GOBA-BLE

Responsable de compte chez Parrot Automotive, mon action s'articule autours du développements des ventes, de la profitabilité et de la satisfaction client.

- Chiffre d'affaire de l'ordre de 50 M€

- Responsable de programmes industriels à l'international

- Coordination de projets d'innovation, de réduction de coûts, d'optimisation industrielle



En lien étroit avec l'ingénierie, les opérations et la qualité, je soutiens la stratégie et défends les intérêts de Parrot auprès du client. En interne, je m'assure de la bonne exécution des projets et de la réponse aux exigences du constructeur.



Mes compétences :

Automobile

Economie

Environnement

Innovation

International

Mécanique

Nautisme

Projet international

Voyage

Vente

Export

Développement commercial

Gestion de projet

Industrie

Volontariat international en entreprise

Logistique industrielle