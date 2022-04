Guillaume GODEL

Ingénieur diplômé de l'INSA de Rouen dans la spécialité Energétique et Propulsion et également titulaire d'un doctorat en Energétique, j'ai orienté mon projet professionnel dans le secteur des transports (aéronautique et automobile).



J'ai pu développer différentes compétences autour de la simulation numérique 1D et 3D de systèmes complexes via deux stages industriels effectués au sein de PSA Peugeot Citröen d'une part et Snecma d'autre part.



Au sein de l'entreprise PSA Peugeot Citroën, le sujet portait l'étude des transferts thermiques d'un bloc Diesel 4 cylindres (par simulation 1D sous GT-Power et 3D sous Fire). Au sein de Snecma (Groupe SAFRAN), le but était d'intégrer et valider au Bureau d'Etudes Chambre de Combustion un nouveau type de calcul 3D des émissions polluantes par méthode de tabulation de la chimie.



Je suis actuellement employé chez Safran Aircraft Engines (ex-Snecma) au sein du service conception chambre de combustion en tant qu'ingénieur aéro-combustion. Mes activités récentes ont porté sur la modélisation de la combustion, la conception d'organes de combustion, le pilotage technique & financier d'un démonstrateur en avant-projet, avec de nombreux recours aux essais partiels (ou moteur) et aux simulations numériques (RANS ou LES pour Large Eddy Simulation). Mon poste actuel porte sur la préparation de la certification du moteur Silvercrest pour Dassault Aviation & Cessna.



Mes compétences :

Thermodynamique

Propulsion

Ingénieur

CFD

Combustion

Mécanique des fluides