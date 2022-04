Guillaume GOMBERT

Designer spécialisé dans la mise en forme de l’information écrite et signalétique, j'utilise tous les outils visuels dont je dispose pour valoriser les projets. Mon activité consiste à faire d’une information, d’un contenu éditorial, d’un texte littéraire, un objet attractif visuellement pour une utilisation toujours plus efficace.



Autonomie, défi et créativité sont trois notions qui me définissent professionnellement. J’ai débuté mon activité de graphiste en 2005. Je réalise alors des maquettes d’ouvrages (chartes graphiques, mises en pages, relations éditeur/illustrateur) pour le compte de studios graphiques.



Parallèlement J’élabore des formes visuelles appliquées à l’édition, la signalétique et la scénographie. je crée des zones de dialogue entre graphisme, publics, lecteurs, contextes, gestes artistiques. Le tout en collaboration avec des éditeurs, des artistes, des écrivains, des scénographes



Mes compétences :

WordPress

Website Design

PRINT

Microsoft Word

Microsoft Excel

Compaq/Digital Hardware

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Acrobat