Guillaume GORRE

Titulaire d'une licence de droit, j'ai rapidement accédé à des postes commerciaux.

Depuis 1998 j'ai intégré la SOPAC (Colombes - 92) d'abord dans une fonction de commercial pendant 9 ans puis de responsable commercial B to B depuis 2007.

La SOPAC commercialise des appareils de mesure (température, hygrométrie, pression, etc.) destinés à l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique et le milieu hospitalier.

Ces appareils s'intègrent dans la démarche de sécurité sanitaire et de traçabilité destinés aux industriels.

Dans ces expériences professionnelles j'ai développé les compétences clés ci-dessous :

- vente de matériel technique et de solutions techniques qui doivent s'intégrer dans une process industriel,

- constitution et gestion d'un tissu relationnel de clients, notamment dans l'industrie agroalimentaire, la restaurantion rapide et commerciale et la grande distribution,

- expertise technique dans l'accompagnement des clients : audit, solutions techniques et accompagnement dans la mise en oeuvre des solutions proposées.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Commercial