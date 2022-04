Guillaume GOSSE

Je suis actuellement en recherche d'emploi.



Mes expériences passées, et en particulier sur Girassol (Angola), sur le projet CLOV (Corée du Sud puis Angola), au siège de la Direction Gaz, et ensuite au sein du département soufre de TOTAL m’ont permis d’approfondir mes compétences et mes connaissances du système de management et des procédures Oil&Gas.



Je suis mobile en France à l’international en contrat famille, pour exercer mon métier d'ingénieur en prévention des risques.



Je suis prêt à venir apporter mon dynamisme dans le domaine HSE, quel que soit le domaine d'activité (énergie, industrie, etc.) aussi bien sur un projet que sur un site en exploitation ou encore en mission support.



Mes compétences :

ISO 14001

Audit

Management

eLearning

LNG

Offshore Oil & Gas

FPSO

OHSAS 18001