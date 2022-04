Guillaume GREGOIRE

Je suis un manager informatique ayant de solides experiences dans l'ensemble des composantes d'une DSI avec une forte connaissance des marchés financiers :

Développement :

- responsable d'application (développement et maintenance)

- membre du comité de direction d'un programme de refonte d'un SI (250 m€ de budget sur 6 ans)

Production informatique :

- responsable d'un support application mondial (200 ETP sur 6 places mondiales) à SGCIB

- responsable d'une production informatique (CTO, 160 m€ de budget 500 ETP) à CA-CIB

Transformation de DSI :

- Déploiement du Lean Management et coaching des managers de la DSI de CA-CIB

- projet de transfert d'activité en offshore (150 ETP à Singapour et en Inde) CA-CIB

- gestion de projet de rationalisation et de réduction de couts ( -30 m€ sur le budget de la production informatique sur 5 ans)