Guillaume GREZIL

Spécialiste de la fonction RH je dispose d’une expérience de 8 ans dans la gestion des ressources humaines acquise au sein d’entreprises internationales en France comme à l’étranger dans le secteur des médias, de la distribution, de l’industrie, des nouvelles technologies. J’ai développé une expertise pluridisciplinaire dans des domaines tels que la gestion de la performance, des talents, de la rémunération, des relations sociales, du reporting et des données sociales ou encore dans la conduite de projets RH et de “change Management”.

Ma capacité d’adaptation, mon esprit d’analyse et de synthèse et ma force de conviction me permettent de mener à bien mes missions.

Travaillant en Australie depuis plus de trois ans, mon projet professionnel est de rentrer en France et de m’orienter vers des missions de Responsable RH.



Mes compétences :

Compensation & benefits

HR Development

HR Management

Labor Relations

Management

Payroll

Performance

Performance Management

Recruiting

Safety

Staffing

World Class Manufacturing

Gestion de la performance

Cornerstone

Reward

SAP HR

Reporting

Kronos

Relations sociales

Ressources humaines

Négociation

Paie

Recrutement

Formation

Droit du travail