Guillaume GUERIN

Après plusieurs expériences de pilote de recettes attaché à plusieurs chefs de projets, j'ai pu œuvrer dans les domaines suivants : - Méthodologie de tests : Rédaction du cahier de tests fonctionnels, définition de la stratégie de tests, tableau de bord d’avancement des phases de tests (intégration, pré-qualification,recette et non-régression), suivi de résolution des anomalies et bilan de fin de tests - Pilotage de projet : Planification de projet, gestion des tâches et mise en place d’un reporting d’avancement, participation aux différentes réunions de suivi de projets, suivi de l’approbation et de la mise en œuvre des demandes d’évolution. - Interactions avec les entités à déployer, les experts fonctionnels, la MOA et la MOE pour s’assurer de l’avancement du projet et du respect des échéances. Mes expériences m’ont permis de communiquer, encadrer, suivre un planning, devoir trouver des solutions de contournements.



Mes compétences :

Mantis; Vdoc; IBM Rational ClearQuest; Wincall...

Rédaction d'une stratégie de test

Visual basic

QTP

apache Jmeter

CFTL / ISTQB

Qualitycenter

Testlink