Guillaume HATT

Gestion de programmes, de projets globaux et internationaux pour l’ensemble de l’entreprise. J’ai eu l’opportunité de travailler pour des besoins spécifiques de pays, au sein de cultures particulières. Au sein des activités de gestion de programmes et de transformation des processus, ce sont les interactions avec les futurs utilisateurs et les activités de formation.



Une double compétence

Systèmes d’Information : Gestion de programmes, projets et déploiements (OpenText, SAP, .Net, …)

Processus métiers : Gestion de programmes, projets et déploiements (Order to Cash, dématérialisation fiscale, gestion de documents électroniques, …)



Une capacité reconnue à définir une stratégie, la formaliser et l’exécuter en gardant la vision stratégique à l’esprit.



Conférencier d’honneur lors de plusieurs événements internationaux devant un public de décideurs et leaders.

Je travaille régulièrement avec des les cadres dirigeants (C-grade, DAF & DG ainsi que dirigeants d’unités) aussi bien qu’avec les encadrant et opérationnels de l’organisation.

Membre influant des groupes d’études de l’administration Française sur la dématérialisation fiscale des factures

Membre influant du groupe d’expert du GS1 sur la facturation électronique et l’interopérabilité.



Team building par la sélection des membres de l’équipe et l’atteinte d’objectifs communs et réalisables

Capacité à gérer différentes personnalités et résoudre les situations conflictuelles

Gestion d’importantes équipes multiculturelles et internationales (+100 personnes réparties dans plus de 5 régions)

Travail constant en langues étrangères (Anglais, Espagnol, …)

Travail avec et gestion de multiples partenaires et sous-traitants (ressources off-shores et sous-traitées)



Une capacité reconnue à gérer des besoins et des contraintes complexes, ainsi qu’à en faire la synthèse

Plusieurs transformations de processus métiers couronnés de succès en utilisant les méthodes et outils de modélisation de processus : entretiens, formalisation, matrice de responsabilité (RACI) et les approches Lean Six Sigma.



Gestion de la complexité, ordonnancement des tâches des taches structurantes aux détaillées

Capacités d’analyses analytiques approfondies

Gestion des risques

Gestion de budgets

Gestion de la qualité

Gestion de la formation (+500 utilisateurs formés lors du dernier projet, réalisation de formation elearning,….)



Une évolution forte au sein des organisations d’Alcatel-Lucent. A partir du métier de cadre d’Administration des Ventes vers le métier de gestionnaire de programmes Groupe qui définit et déploie les stratégies pour renforcer l’efficacité de l’entreprise.



