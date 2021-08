Guillaume LEBRIN

J'ai validé un master 2 métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.

Au total, j'ai 9 ans d'expérience en tant qu'enseignant : j'ai enseigné 4 années en tant que professeur histoire-géographie et français (lycée agricole, lycée professionnel), 4 années en tant que formateur en CFA du bâtiment en histoire géographie et français et 1 année en tant que professeur des écoles remplaçant. Cela s'ajoute aux 5 années de pionicat (en collège et lycée) et aux 5 années de travail au sein de la Ligue de l'enseignement où je suis intervenu auprès de classes en primaire et secondaire sur des thématiques en lien avec la citoyenneté.