Guillaume OLIVER

Chargé d'affaire stockage Friedlander international (Groupe ORTEC) à Aix en Provence



Réalisations et chiffrage de dépôts d'hydrocarbures en Afrique pour différents clients ( 200K€ à 20 000K€)



Postes précédents :



• Construction manager Offshore sur le Projet HUB et responsable Ortec Friedlander, pour TOTAL DPTN - E&P sur site.Gestion d’équipes et corps de métiers différents. Entre 10 à 150 personnes. (tuyauteurs, monteurs, soudeurs, échafaudeurs, peintres, sableurs, électriciens, instrumentistes, prises de côtes)



• Superviseur Travaux on shore sur différents projets Sub-Sea :

- Moho Bilondo à Pointe Noire au Congo (Client FMC / Total E&P)

- PSVM, Dahlia, Pazflor à Luanda en Angola (Client Cameron /BP ou FMC / Total E&P)



• Superviseur Travaux sur des travaux on shore / off shore ; de charpente métallique, tuyauterie, montage de lignes …



• Chaudronnier Tuyauteur industriel:



Dans plusieurs ateliers de construction.



Mes compétences :

Autocad

Excel

Word

Project

PowerPoint

Outlook

Réalisation de réquisitions

Suivi documentaire projets

Lecture plans industriels

Lecture isométriques

Lecture de PID

Procédure de fabrication

Réalisation d'offres techniques et commerciales

Gestion de projet

Suivi d'achat

Tuyauterie

Chaudronnerie

Structure métallique

Stockage hydrocarbures

Réservoirs verticaux

Sphères GPL

Réalisation projets

Projets stockage

Management

Montage

Soudure

Maintenance

SIMOPS

Precommissioning