Gwennan GIRAUD

Je suis actuellement doctorante en primatologie à l'Université de Liège (Belgique). J'étudie les impacts d'un programme de stérilisation sur les comportements sociaux des macaques commensaux à Bali, Indonésie.



J'ai pu, dans les fonctions qui ont été les miennes jusqu'à présent faire la preuve de mes aptitudes à travailler en autonomie dans des tâches demandant une large polyvalence, surtout lorsque les responsables n'étaient pas toujours disponibles pour gérer l'ensemble du site. J'ai ainsi pu faire preuve de vraies facultés d'adaptation et de mon réel intérêt pour l'apprentissage de ce qui était nouveau pour moi. J'y ai assuré un rythme de travail soutenu et nécessaire. Mes diverses expériences sur le terrain à l'étranger - dont un an au Gabon - a été une expérience tout à fait gratifiante et m'a permis de développer des contacts essentiels à ma carrière.



Mes divers travaux m'ont notamment enseigné le respect de la vie et de la nature, ce que j'estime important aussi bien pour l'écologie de notre planète que pour le relationnel humain avec les diverses personnes que l'on rencontre.



Compétences :

- Suivi de groupes de primates en milieu sauvage (habituation)

- Relevé de données démographiques et comportementales (méthodes du scan sampling, focal sampling...)

- Analyse des données

- Rédaction d'un rapport scientifique

- Communication scientifique orale et écrite

- Rester à l'étranger sur de longues périodes

- Apprentissage de nouvelles langues pour communiquer avec les populations locales



