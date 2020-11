Gwladys GUILLEMOT (OTTOU)

Actuellement je suis comptable logisticien au sein du ministère des armées en charge de la gestion du matériel et des achats.



Je reste passionnée par la gestion notamment la comptabilité. Jenvisage de passer un DCG en comptabilité afin daccroître mes connaissances dans ce domaine et ainsi mettre à profit mon expérience et mes compétences dans une entreprise qui me laissera l'opportunité de faire mes preuves.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

IBM AS400 Hardware