Hajer GARCHI OUERGHI RJIBI

Après avoir travaillé pendant 22 années dont 13 ans dans l'intérim, j'ai souhaité reprendre mes études pour me spécialiser en Gestion des Entreprises et Administrations option Ressources Humaines.

En effet, il n'est jamais trop tard pour développer ses compétences et pense pouvoir évoluer dans mon entreprise en ayant la possibilité de prendre plus de responsabilités.



Mes compétences :

Contrat de travail

Gestion et saisie des relevés d'heures

Congé Individuel de Formation

visite medicale

Déclarations sociales

Management

Aide au recrutement

Accident du travail

Recrutement

Pré facturation

Formation

Recrutement cadres

Développement commercial

Conseil en recrutement

Anael