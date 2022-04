Actuellement en formation de gestionnaire de paie à l’ESCCOM (Nice).

Passionnée par la gestion sociale.

Rigoureuse, discrète et organisée.

Je souhaiterais avoir l’occasion de démontrer ma réelle motivation et mon sérieux auprès d'un cabinet comptable



Mes compétences :

Java

C++

Quadra Paie

Ciel Compta-Ciel Paie

Bulletins