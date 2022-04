Hakim ACHAHBAR

Comme vous pourrez le constater à la lecture de mon CV, le périmètre de ma mission est large. Il comprend notamment la gestion de projet ainsi que le déploiement, migration de système,formation front office et back office allant du grand groupe au petit indépendant.



Habitué aux univers mouvants et exigeants, je recherche aujourd’hui de nouveaux défis à relever et de nouvelles situations à gérer dans lesquelles je pourrais mettre à profit cette expérience ainsi que mes qualités relationnelles.



Voici mes points forts :



- 10ans d'expériences en restauration

- 4 ans d'expérience en tant que consultant formateur

- Maitrise de nouvelles technologie

- formateur confirmé sur les systèmes de gestion PI électronique

- Très bon relationnel

- Travail en équipe



Mes compétences :

Informatique

Logiciel embarqué

Gestion de projet

Gestion des installations

Animation de formations

Formation

SQL