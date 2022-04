Hakim EL HARTI

Je suis un ingénieur d'affaires IT opérant dans ce secteur depuis plus de 10 ans.

Mes spécialités: l'identification, la qualification, la négociation et le suivi de projets informatiques complexes.

Mes atouts: de solides compétences commerciales et une culture technologique poussée.



Mes compétences :

Gestion d'un réseau de partenaires

Gestion de projets informatiques complexes

Business Development

Commercial

Culture Logicielle

Négociation

Développement commercial

Travail en équipe

Vente B2B

Vente directe

FORECASTS

VENTE INDIRECTE