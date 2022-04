Hakima EL OUAKIRI

Grace à mon curcus de formations et expériences professionnels au service d'aide à la personne, aujourd'hui je voudrais transmettre mon savoir faire, auprès d'adultes travaillant ou désirant travailler dans le domaine de l'aide à la personne à domicile.

Je propose mes services en tant que formatrice intervenante dans les entreprises ,associations ou organismes de formation.

Je suis une personne dynamique,patiente, organisé ,responsable , très ouverte d’esprit et pleine d'initiatives.

Donc vous pouvez me faire confiance pour fournir du bon travail.



Mes compétences :

Adaptabilité