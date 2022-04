Hakima EL QUARCH

Recherche d'un poste : - Assistance à maitrise d'ouvrage/gestion de projet SIRH - Contrôle de gestion sociale - Responsable SIRH



Mes compétences :

Charges sociales, Ducs-Edi mensuelles et trimestri

Interlocuteur privilégié des salariés et des organ

Formalités d'embauche et de fin de contrat des sal

Calcul et contrôle des STC (y compris dans le cadr

Respect du processus de la paie et déclenchement d

Suivi des dossiers de longues maladie et prévoyanc

Respect des règles sociales et multi-conventionnel

Maîtrise des techniques et du contrôle de la paie

Connaissance d'un SIRH, avec tests et validations