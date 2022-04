Hakima GAUBERT

Dynamique, rigoureuse, autonome et polyvalente, je travaillais jusqu'à présent pour une structure entièrement dédiée à la gestion de navigabilité. Grâce à mon expérience et à mon bon relationnel, je me suis vue confiée la charge du support client. Mes compétences variées seront un atout pour votre société.





Mes compétences :

Formation Législation aero Easa Part M/ G+I

Revue et gestion des CN/AD (tous ATA)

lancement et suivi des travaux avion (Part 145)

revue de navigabilité d'avion en leasing ou en ven

Gestion des relations MRO, CAMO, Autorités ( EASA,