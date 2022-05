Nicolas HERVE

D’une formation matériaux, où mon dernier diplôme obtenu est un Master Matériaux, j’ai pu tout au long de mon parcours secondaire affiner mes souhaits professionnels grâce notamment à des stages au sein de l’industrie automobile et aéronautique.

En 2006, j’ai ainsi rapidement rejoint l’industrie aéronautique au sein du département Recherche et Technologie et plus particulièrement au service Méthodes assemblages d’Airbus Nantes. L’usine de Nantes fabrique particulièrement les caissons centraux de voilures et les radômes de tous les programmes de la gamme Airbus ainsi que les Entrées d’Air et ailerons A340 et A380, Rudder A400M et la poutre ventrale pour l’A340. Prestataire et complètement intégré aux équipes, j’étais le point focal des matériaux d'assemblage et avais pour rôle d’apporter un support technique pour les produits adhésifs (résine, colle, mastic et étanchéité) et les procédés de protection foudre.



Cette expérience aidant, j’ai ensuite rejoint le groupe SAFRAN au sein de sa branche équipement à travers la société Aircelle. Aircelle conçoit, fabrique et maintient en service les nacelles sur les segments de marché du jet d’affaire au plus gros porteur commercial comme l’A380.



En novembre 2008, j’ai pris un poste d’Ingénieur Méthodes au sein de l’entité Tuyères A380 (Exhaust) où j’ai eu en charge de supporter la production sur les procédés spéciaux (Brasage, soudure) et les contrôles non destructif associés (RX, RS, US). Dans le cadre de mon poste j’ai également mené des développements de nouveaux process et j’ai participé aux activités de validation industrielles. Dans le cadre de l’amélioration continue, j’ai été formé aux outils du Lean Manufacturing – Six Sigma à travers une formation Green Belt. Mon projet de formation a permis de réduire de 50% le temps de cycle et de 30% le temps pointés de fabrication d’une des pièces réalisées.



Depuis janvier 2011, toujours chez Aircelle, j’ai orienté ma carrière vers le support client au sein de l’entité Customer Support Division Engineering en tant que Repair Engineer. Spécifiquement au sein du département Repair Engineering, je suis notamment en charge de soutenir les Airlines dans leur exploitation de leur appareils A380 et A318 Pratt et Witney. Mon rôle est de fournir aux compagnies aériennes toutes les instructions nécessaires pour réparer les aéronefs et les pièces structurales endommagées liées aux exigences de navigabilité et des contraintes de délai opérateur. Je dois pour ce faire évaluer rapidement les endommagements de l’avion, élaborer une ou des solution(s) de réparation et coordonner toutes les activités de justification dans les délais exprimés par la compagnie aérienne qu'elle soit en AOG (Aircraft On Ground) ou en Check (inspection) ou lorsque le matériel se trouve dans une station de réparation chez un MRO (Maintenance Repair and Overhaul).

Ce métier est très prenant, nous évoluons tous les jours dans un milieu très exigeant avec une attente client très forte avec beaucoup d’enjeux. Il permet spécifiquement de voir comment les produits conçus et fabriqués se comportent en vol et comment les compagnies les maintiennent en service, c’est très enrichissant ! Cet aspect est accentué par les nombreux contacts et relais nationaux et internationaux.



Mes projets futurs ? A court terme, acquérir toutes les expériences dans un tel département tant dans l’aspect technique qu’humain. A moyen terme profiter de cette expérience à travers un poste de management ou à travers un poste d’analyse de cause pour de futures conceptions, idéalement dans le sud de la France !



Mes compétences :

Adhésifs

Aeronautic

Aéronautique

Assembly

composite

Composites

Engineering

Industrialisation

Materials

matériaux

Methodes

Production