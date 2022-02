Hamid ADDOU

En charge des approvisionnements dans la 2ème plus grande chaîne de restauration rapide européenne.



Fort de plusieurs années d'expérience dans cette entreprise, j'assure aujourd'hui la gestion de familles de produits divers et variés (surgelés, frais, secs....) impliquant une maîtrise totale des contraintes liées à la distribution de 400 restaurants via 4 entrepôts nationaux.



Mes compétences :

Achats

Approvisionnement

Gestion de stock

Logistique

Prévision

Prévision des ventes

STOCK'

Supply chain

Transport

ventes