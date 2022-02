Hamon BENOIT

Bonjour



Depuis 1985 dans lentreprise à participer à lévolution et au développement de la société.

Responsable de production dans une entreprise de 450 personnes.



Mes fonctions :

Direction d'un service produit enrobés surgelés 70 personnes 2018 2022



- Direction d'un service de plats cuisinés 120 à 130 personnes 2013 2018



- Direction d' un service de production de 50 à 60 personnes qui conditionnent des produits de la mer .2000 à 2013.



- Mise en place de nouvelles lignes de production.



- Gestion des ressources humaines affectées à mon unité.



- Mise en place de nouveaux produits et amélioration continue de la productivité et de la qualité des produits existants.