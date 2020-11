Hassan EL FELLAH

Je me décris comme quelqu’un d’ambitieux, motivé et persévérant. Grâce à diverses expériences dans des environnements de production, j’ai acquis une bonne compréhension de la gestion et la sécurisation de la production. J’ai également collaboré à des projets de dimension internationale. Je suis très enthousiaste pour de nouveaux défis et je suis ouvert à toutes les possibilités qui m’amèneront plus tard vers un poste du management d’équipe.



Restant disponible pour tout complément d'information .



Cordialement

EL FELLAH



Mes compétences :

Sourcefire

BLUECOAT

NSM

Fortigate

F5 LTM

HP

Zscaler

Intelligent Management Center

Check point