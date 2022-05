Stephane VILHIES

Bonjour,



Je travaille actuellement en tant qu'ingénieur réseaux chez SILCA (GIE informatique du Crédit Agricole).



Activitée courante : DNS/DHCP, configuration niveau 2, gestion d'incident sur le data center du Crédit agricole.



Je travaille principalement sur des gammes de CISCO NEXUS 2K, 5K et 7K (niveau 2 et 3)

Et sur des routeur 7600.

Load balancer F5 et VIPRION.

Niveau 2 NORTEL.



Supervision : CACTI, NAGIOS et SPLUNK



TCP/IP, LAN/ MAN/ WAN



Routage : RIP/EIGRP/OSPF/BGP

Switching : VLAN/STP





N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.