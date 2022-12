De formation juridique en droit du contentieux , je suis actuellement responsable d'un pôle contentieux/recouvrement chez un courtier en assurance.

Je gère et contrôle les procédures contentieuses et de recouvrement au sein du service immobilier .

Je m’occupe de la gestion de la procédure d'expulsion et de recouvrement des sinistres GLI, des recours, des veilles juridiques et gère un réseau d’huissiers et d’avocats sur le territoire national.