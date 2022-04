Consultant BI expérimenté notamment sur Business Objects (toutes versions y compris SAP BO 4). Spécialisé sur la conception des systèmes d'informations, je mets mes compétences technico fonctionnelle à disposition de projets décisionnels, d'aide à la prise de décisions et en particulier sur les métiers de la gestion d'entreprise, de la finance, du contrôle de gestion (opérationnel, budgétaire, analytique) et du contrôle financier.



Ma vision des métiers de la gestion d'entreprise et du management me permet d'élaborer des Reporting et des Tableaux de Bords adaptés aux besoins spécifiés.



Par conséquent, le pilotage de projets, la gestion des plannings et les relations humaines sont à ma portée. La considération de chacun, le respect des équipes, et l'humilité auprès de tous seront toujours ma clé de réussite car on peut apprendre beaucoup en écoutant les collègues, et les autres... C'est pourquoi j'apprécie également m'ouvrir à tous les secteurs d'activités et à toutes les branches métiers, j'aime la diversité, j'aime découvrir de nouveaux métiers.



Mon sens du relationnel, de l'écoute du client ainsi que mon esprit d'analyse et de synthèse me permettent de travailler en synergie avec les équipes en clientèle et d'être force de proposition.



Mes compétences :

SAP Business Objects

Gestion de projets transverses

Projets Décisionnels

Gestion d'entreprises

Aide à la Décision

BO

MOA

Décisionnel

Chef de Projet

BI