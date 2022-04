Hedwige CALDAIROU

Bonjour,



Tout d'abord, merci de visiter mon profil.



* DOMAINES D’INTERVENTION

- Droit de l’audiovisuel : acquisition et exploitation de droits de télédiffusion cinématographique et sportive, droit à l’information

- Droit des télécommunications

- Droit des sociétés : conflits entre associés (sociétés civiles et commerciales)

- Droit bancaire, droit des sûretés, droit immobilier : saisie immobilière, cautionnement, baux civils et commerciaux, résolution de vente immobilière

- Responsabilité civile contractuelle et délictuelle

Propriété intellectuelle, contentieux successoral, contentieux fiscal, droit pénal, droit indien des affaires



* CLIENTELE

- Française et étrangère : Maghreb, Moyen Orient, Inde, Europe, Canada

- Grandes Entreprises et PME, Particuliers

- Médias et Opérateurs audiovisuels : télédiffuseurs, câblo-opérateurs, sociétés de production

- Industriels, banques



Mes compétences :

Audiovisuel

Contentieux

Contentieux des affaires

Droit

Droit bancaire

Droit des affaires

Droit des sociétés

Droit des Sûretés

Droit immobilier

Immobilier

Propriété intellectuelle

Responsabilité civile