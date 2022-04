Helen BURZLAFF

Je mets mon expertise du Management, de la Diversité, des RH et de l'accompagnement du changement au service de votre structure.

Riche d'un parcours de plus de 20 ans comme manager et DRH dans un grand groupe industriel, passionnée par la recherche de l'équilibre entre la rentabilité économique et les aspirations des individus, je réalise des interventions nourries par ma pratique professionnelle et par les recherches en sciences de gestion. Handicap, Egalité professionnelle, gestion des âges, fait religieux en entreprise, prévention et prise en charge de la souffrance au travail sont mes thèmes de prédilection. Formations, ateliers de sensibilisation, conférences, accompagnement individuel et collectif, j'adapte mes interventions en fonction de vos besoins et de votre réalité.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Management de la diversité

Stratégie d'entreprise

Animation de formation

Diagnostic social

Ingénierie de formation