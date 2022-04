Helena GONCALVES

Je suis à la recherche d'un poste de comptable générale ou adjointe au chef comptable ou comptable unique.

Forte de 30 ans d'expériences en comptabilité dans des groupes, PME, cabinet d'expertise, Multi-sociétés, j'ai acquis une bonne maîtrise des règles comptables, fiscales , sociales et de gestion.

Rigoureuse, investie, fiable, responsable, autonome,organisée, polyvalente, dynamique, ayant le sens du relationnel, de la confidentialité, je suis capable de m'adapter, de manager et de gérer les priorités.

Ces compétences me permettent d'acquérir des nouvelles expériences dans tous domaines d'activités et de structures.



Mes compétences :

COMPTABILITE

FISCALITE

SOCIAL

GESTION

FINANCE

Ciel Compta

Ciel Paye

CODA

Sage

SAP