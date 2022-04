Helena LE GOFF

QA Analyste depuis 2010, précédemment webmaster, je suis soucieuse de la qualité et exigeante dans le travail.

Je m’intéresse à l'innovation (objets connectés, robotique, web, progiciel ...) et au génie logiciel en général.

Je sais gérer les priorités, proposer des solutions et améliorations ainsi que vulgariser mes connaissances auprès de tout type d'interlocuteur.

Les nouveaux challenges me stimulent.

J'aime apprendre en permanence afin de faire évoluer mes compétences et ma pluridisciplinarité. Le travail en équipe me passionne car j'aime échanger et transmettre tout ce que je peux, à mon niveau d'expertise.



Mes compétences :

Communication

ECommerce

Community management

HTML

Cascading Style Sheets

Adobe

CMS

EProcurement

ELearning

Procurement

PC Hardware

Global Positioning System

ISTQB

Wordpress

Analyst QA

Responsable QA