Hélène ALLENDER

Diplômée de l’Institut de Formation à la Sophrologie à Paris( école qui délivre un Certificat professionnel reconnu par l'état), mon parcours vers la sophrologie a mûri de nombreuses années.



Educatrice spécialisée de formation, j’ai parallèlement lu, étudié et essayé de nombreuses méthodes issues des médecines douces et naturelles.



La sophrologie m’est apparue comme la plus complète et la plus accessible des méthodes.



La Sophrologie permet d'améliorer la qualité de vie de chacun par une méthode accessible et simple.

Les champs d'intervention sont nombreux:

- Gestion du stress

- Accompagnement au changement de vie: professionnel, personnel, social

- Préparation aux examens, entretiens professionnels

- Accompagnement pendant la grossesse

- Gestion des phobies, angoisses...



La sophrologie s'adresse aussi bien aux enfants, adolescents, adultes et troisième âge.



Installée dans le centre de ville de Laval, je vous accueille pour des séances de sophrologie en individuel ou en groupe sous forme d'ateliers: "Relaxation, Détente", "Gestion du stress", "Préparation aux examens"...



J'interviens également en entreprise, association, administration sur:

- Gestion du stress

- Cohésion d'équipe, conflit, changement dans l'entreprise

- Amélioration de la créativité, concentration,productivité

... et en fonction des demandes propres à chaque secteur d'intervention.



Renseignements, prise de rendez-vous, devis par mail à sophro.allender@gmail.com ou au 06 69 14 11 03



Pour en savoir plus consultez mon site internet: http://sophrolaval.wordpress.com



Mes compétences :

Sophrologue