Hélène ANSELME

Bonjour et bienvenue



Cela fait 15 ans que j'exerce un métier qui me passionne. J'ai toujours su que l’humain devait être le cœur de toute organisation : esprit d’équipe, reconnaissance, valorisation, communication et entre-aide sont les fondements de la politique RH que je mène.



Ma finalité: aider les opérationnels à transformer leurs défis du quotidien en une aventure humaine.



Engagée, j'agis en faveur de l’égalité des chances, notamment celles données aux jeunes d’accéder à une première expérience. Convaincue que le savoir-être doit être le principal critère de recrutement, j'attache beaucoup d'importance à la communication, au développement des compétences, à la transmission des savoirs le tout dans un environnement juridique maîtrisé.



Chaque jour, je mets tout en oeuvre pour que productivité rime avec bien être.



Mes compétences :

Ressources humaines

GPEC

Formation

Droit du travail

Paie

Recrutement

Formation interne