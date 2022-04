Hélène AUBLÉ

Docteur en pharmacie depuis 2011 et titulaire d'un Master 2 « Innovations thérapeutiques et développement du médicament » de l'Université de Rennes 1, je suis spécialisée en recherche clinique et mets, depuis 2010, mon expertise au service de l'Institut des Maladie de l'Appareil Digestif (IMAD) du CHU de Nantes.



J'occupe un poste de coordinatrice d'études cliniques en hépatologie et oncologie hépatobiliaire.

Actuellement, j'ai la responsabilité d'une vingtaine d'études et de projets au sein du Centre d'Investigation Clinique de l'IMAD.



Mes compétences s'exercent notamment dans les domaines suivants :

- la coordination de projets et d'études cliniques

- la gestion budgétaire (réalisation d'évaluations et validations budgétaires)

- la participation au montage des dossiers réglementaires (ANSM, CPP, CCTIRS, CNIL...)

- la promotion des études cliniques dont j'ai la charge auprès des autres structures de santé (CHU, CHD, CHR)

- la collaboration avec les professionnels de santé et les chercheurs

- la prise en charge médicale et psychologique des patients inclus dans un protocole



L'ensemble des compétences que je mets au service de ma structure a permis depuis 5 ans de multiplier par 5 l'activité de recherche en hépatologie et oncologie hépatobiliaire.



Aujourd'hui, je suis prête à étudier toute proposition me permettant de faire évoluer ma vie professionnelle.



Mes compétences :

Recherche clinique

Coordination de projets

Relationnel

Gestion budgétaire

Industrie pharmaceutique

Pharmacie

Oncologie