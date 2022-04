Hélène AUBOYNEAU

Quelques repères me concernant :



- Mon attitude au travail est très professionnelle : j'aime que les projets avancent et que chacun s'y implique au maximum

- Ma vision de l'organisation est managériale et générale : je sais percevoir les enjeux et les perspectives de l'ensemble de l'entreprise, de son secteur et de ses concurrents.

- Ma motivation principale est d'être un adjoint efficace et de confiance pour ma hiérarchie



Mes compétences :

Informatique de gestion

Management d'équipe

Droit

E commerce

Gestion de projet

Internet

Juriste

Qualité

Ressources humaines

Relation client

TIC

Informatique

Responsable d'exploitation

Adjoint de direction

Service client

Généreuse volontaire passionnée déterminée