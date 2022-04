Brunet FABRICE

Dans le métier de la relation clientèle depuis 1999, j'ai pu évoluer et apporter toute mon expertise à de nombreux collaborateurs et mettre en œuvre de nombreux projets afin d'accompagner de nombreux clients donneur d'ordre:

• Pilotage d’activités avec traitement de flux synchrones entrants et asynchrones (courrier, mail, réclamation)

• Optimisation des ressources et suivi de la performance opérationnelle quantitative et qualitative

• Pilotage des indicateurs RH

• Interlocuteur opérationnel avec les clients donneur d’ordre, mise en œuvre et participation aux points d’activités hebdomadaires, comité de pilotage

• Gestion d’activité de 280 conseillers clientèles, 20 superviseurs et 2 responsables d’équipes (secteur de l’énergie)

• Gestion de plusieurs activités en parallèle avec intervention sur plusieurs domaines d’activités : VPC (L’homme moderne 30 à 50 conseillers), Programme de fidélisation (Club avantages – 20 à 40 conseillers, Caisse d’épargne - 20 conseillers, CMS – 10 conseillers, Cetelem Happy Card – 5 conseillers, carte Pathe Gaumont – 3 à 5 conseillers ), Gestion de panel de consommateur (AC Nielsen – 15 conseillers), Activité technique (Laser Symag – 20 conseillers), secteur bancaire (Cetelem – 20 à 40 conseillers)

• Pilotage d’activités multisites (Club avantages – site de Tauxigny et VDA)



Actuellement Responsable adjoint du service client d'APIVIA MUTUELLE responsable du CRC de La ROCHELLE