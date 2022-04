Hélène AUCLAIR

Je recherche actuellement une mission d'assistante de direction bilingue de préférence dans le secteur culturel, social ou associatif. Je peux étudier également des missions légèrement différentes (communication, suivi commercial, RH, édition...). J'aimerais beaucoup travailler pour le cinéma ou la radio.



Assistante bilingue aguerrie et polyvalente, j'ai également fait du suivi commercial, du suivi de formation, beaucoup de traductions anglais-français, des relectures et corrections pour des publications, de l'achat d'espace et de la mise en page, de la prospection commerciale et de l'office management, de la recherche documentaire, etc.



Très polyvalente, j'aime m'adapter rapidement, je suis réactive, rigoureuse, adaptable et créative, avec un goût pour les ambiances de travail Fun !



Consultez mon CV importé plutôt que mon profil Viadéo, je ne l'ai pas complété. Mon CV Pdf est lui complet.



