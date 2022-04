Helene AUZIMOUR

Ingénieur-commerciale chez Merial, je suis responsable de la gestion d’un chiffre d’affaire de 1,9 millions d’euros sur le département du Rhône. La part de marché a progréssé de 20% en trois ans permettant à Merial de reprendre sa position de Leader sur le Rhône.

Ingénieur Agricole de formation avec une spécialisation Marketing et gestion des entreprises, ma première experience de vente fut au sein du laboratoire Virbac, puis chez la division Hill's Pet Nutrition de Colgate.



J'aime les challenges, la diversité des expériences, l'accompagnement du client dans son activité, et mettre mes compétences et mon savoir faire au service du developpement des marchés et des entreprises.



Mes compétences :

Santé Animale

Agronomie

vente

Formation

Technique