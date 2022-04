Hélène BARBION

Possédant 15 ans d'expérience professionnelle (trois dans l'assistanat de direction, douze dans les centres d'appels, dont cinq dans le management d'équipe), je suis aujourd'hui une véritable professionnelle de la relation clientèle, mais reste avant toute chose passionnée par les relations humaines.

Cette passion, cette expérience ainsi qu'une formation continue de Superviseur me permettent d'être un véritable soutien pour mes conseillers, un appui qui leur permettra de monter en compétences de manière continue et régulière.

Très autonome, organisation, gestion des priorités, capacité d'adaptation et esprit d'analyse sont mes points forts. Ils offrent à mes collègues et manager un collaborateur sur qui ils peuvent compter en toute circonstance.

Je possède également, de par ma formation initiale, d'excellentes capacités rédactionnelles,

compétence complétée par une formation continue de correcteur d'orthographe.



Mes compétences :

Capacités rédactionnelles et managériales

Animation d'équipe

Gestion de projet

Informatique

Capacités d'analyse

Formation

Management

Autonomie professionnelle

Esprit synthétique

Gestion du temps/

Organisation du travail

Orthographe

Capacité d'analyse

Autonomie

Capacité d'adaptation

Gestion de la relation client

Recrutement