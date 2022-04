Contrôle financier de l'entreprise :

- participation aux clôtures mensuelles

- reporting mensuel à la holding Manpower

- élaboration des budgets des services centraux

- suivi et analyse des écarts budgétaires

- élaboration des Forecasts et des budgets

- contrôle et validation des achats



Management de 2 personnes



Participation aux projets de l' entreprise