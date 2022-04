Hélène BELLITTO

Ingénieure agronome, spécialisée en alimentation, innovation et management d'une entreprise agroalimentaire.

Premières expériences professionnelles en gestion de projet (amélioration continue, développement produit), en audits qualité, en recherche et développement, et en analyse sensorielle.

Profil très polyvalent avec de grandes facultés d'adaptation, prise d'initiatives et de responsabilités.

De nature curieuse, créative et passionnée.



Mes compétences :

Gestion de projet

Recherche scientifique

Innovation

Agroalimentaire

Agronomie

Informatique