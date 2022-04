Hélène BERNARD

Avocat en Droit Social - Conseil aux entreprises



Domaines d’intervention :



- assistance en conseil et représentation des entreprises dans tous les domaines du droit social : relations individuelles de travail (contrat de travail, hygiène et sécurité,...), relations collectives de travail (instances représentatives du personnel, conflits collectifs…) ;

- défense des entreprises dans tous les contentieux nés des relations de travail (Conseil de prud’hommes, Tribunal des affaires de Sécurité sociale,…) ;

- Formation professionnelle (DRH, managers, chefs d’entreprise, etc.).



Mes compétences :

Droit du travail

Droit social