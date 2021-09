Hélène BOURLON

Bonjour,



Après Avallon nous voici maintenant dans l'aube. Toujours pour la carrière de mon conjoint nous avons entrepris une nouvelle aventure professionnelle et personnel.

Aujourd'hui mon travail est plus que polyvalent puisque j'ai tenu à faire l'éducation de mon petit garçon de deux ans avant qu'il entre dans le monde.

Titulaire d'un BEP métier du secrétariat, je n'ai malheureusement pas eu d'opportunité dans mon domaine et me suis alors tournée vers un secteur qui recrute, la restauration. Entrée chez MCDONALDS en avril 2005 en qualité d'employée polyvalente, j'ai rapidement évoluée au sein de l'équipe et suis devenue Manager en décembre 2006.

Je réfléchis actuellement à reconstruire ma vie professionnelle différemment .



Mes compétences :

Gestion budgétaire

Management d'équipe

Relation clientèle

Centre de profit

Relation fournisseurs

Haccp

Organisation du service

Leadership

Organisation

Planification