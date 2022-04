Isabelle MORTZ

Dynamique, curieuse et impliquée... Je suis quelqu'un qui aime aller de l'avant et entraîner mon entourage avec joie et optimisme sur la voie du développement durable.



Mes multiples expériences dans les domaines de la RSE et du développement durable (projets communautaires, engagement des parties prenantes, études environnementales, analyse ISR de rapports) en France et à l'international auprès d'experts du domaine m'ont appris combien il est important d'allier vision globale et stratégique aux situations et enjeux locaux.



Passionnée et attentive aux innovations en matière de RSE et commerce, je cherche à élargir mon réseau.



Mes compétences :

Qualité

Gestion des ressources humaines

Responsabilité sociétale des entreprises

Formation

Analyse de données

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Développement durable

Analyse des besoins

Conseil

Gestion de projet

Stratégie

Commerce

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

