Hélène D-T

> Professeur d'économie-gestion.

> Agrégée d'économie-gestion option Administration et Ressources Humaines en 2018.

> Certifiée CAPET éco - gestion option Communication, Organisation et Ressources Humaines en 2017.

> 5 ans d'expérience en pilotage de la Sécurité financière, lutte anti-fraude, conformité dans une banque régionale.

> 10 ans d'expérience en audit organisationnel et contrôle des risques dans une banque régionale et antenne nationale.

> Diplômée IAE Tours, Master 2 en Sciences du management en 2011.

> Diplômée de Sciences Po Rennes en 2001

> 41 ans, mariée, 2 enfants



Mes compétences :

Assistance Maîtrise d'Ouvrage

Audit

Compliance

Conformité

Gestion de projets

Maîtrise d'ouvrage

Organisation

Outils de pilotage

Pédagogie

Pilotage

Sécurité

Tableaux de bord

Conseil

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Contrôle interne

Gestion de projet

Enseignement