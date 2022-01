Hélène LEHONGRE

Psychologue (DESS de psychologie clinique et pathologique) j'interviens depuis 20 ans comme consultante en entreprise, en partenariat avec des cabinets et en direct.



Aujourd'hui, je développe particulèrement la prévention tertiaire : c'est une activité que j'exerce déjà depuis plusieurs années avec l'accompagnement des salariés lors des restructurations et par le débriefing individuel de salariés et agents suite à des évènements graves. Ce soutien aux salariés se situe à la rencontre de mon expérience en psychologie du travail et de ma formation initiale (et de mon parcours personnel) en psychologie clinique. Pour cela j'ai suivi une formation un psychotraumatologie à l'IFEMDR en 2019-2020. D'autres vont suivre.



Par ailleurs, j'accompagne les organisations au travers d'audits des RPS et dans l'élaboration de plans de prévention.

J'anime aussi des formations sur la prévention des RPS, la gestion des conflits, la gestion du stress et la communication.



Je me forme régulièrement sur tous les champs de mon expertise.



Contact : h.lehongre@free.fr