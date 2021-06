Hélène PAILLAT

Psychologue du travail de formation, j'ai exercé principalement dans le domaine de la formation en ressources humaines (sociétés: PerformanSe, Mon entreprise est une scène...) et dans le domaine de l'accompagnement. professionnel (différents CIBC et autres centres de bilans de compétences). Sensible aux problématiques de souffrance au travail, j'enrichis actuellement mes connaissances et développe mes compétences en psychopathologie du travail. J'ai suivi en 2015 une formation au CNAM à Paris qui m'a permis d'obtenir le certificat de spécialisation en psychopathologie du travail.

J'exerce actuellement comme consultante indépendante; je prépare parallèlement un CAP en tapisserie d'ameublement afin de mener de front des activités complémentaires.



Mes compétences :

Conseil

Conseil RH

Accompagnement

Théâtre

Formation