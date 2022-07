Hélène ROSPINI CLERICI (IVONINE)

Chargée de Formation / Emploi ( 8 années d'expérience professionnelle)



Mes compétences :

Respecte les procédures, la confidentialité, la qu

Recruter et manager les formateurs, les stagiaires

Microsoft Excel, Word, Power point

Répondre aux appels d'offre

Elaborer cahiers des charges

Ingénierie en formation continue et à distance,

Gestion administrative et financière

Microsoft Access

Formation SST

Formation professionnelle continue

Connaissances sur les Dispositifs FC

Formation en maths, biologie et chimie

Bilan de compétences