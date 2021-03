Henri GHESQUIÈRE

Ma passion est l'agilité des entreprises et des systèmes d'information.

J'ai été l'un des premiers acteurs de la transformation digitale, pour remodeler l'entreprise autour de la satisfaction du client, et lun des premiers à concevoir des logiciels à partir de processus métier et de méthodes agiles. J'ai sensibilisé des centaines d'informaticiens à ces nouvelles approches.



Les clients et les utilisateurs sont au centre de mes préoccupations, et leur métier me passionne.

J'aime apporter des solutions "business" au moyen de systèmes d'information agiles, évolutifs et centrés sur l'humain.

J'offre mon expérience aux entreprises pour maîtriser la transformation digitale et les nouvelles technologies.



Plus d'informations dans LinkedIn : http://www.linkedin.com/in/henri-ghesquiere



Trois axes de compétences :



Informatique

» Méthodes agiles Scrum, Lean Management, Extreme Programming. Méthodes Prince2, UML, Merise, Méhari.

» AMOA. Recueil des besoins. Spécifications fonctionnelles. Plan de test, recette, suivi qualité.

» Conseil. Management (5 à 15 personnes). Coordination MOA-MOE. Relations avec les sous-traitants.

» Gouvernance de SI. Urbanisation. Conduite de projet, portefeuille de projets ou programme. Budget. Planning.

» Langages Python, C, C++, etc. Administration de serveurs Linux/Windows, de bases de données et de sites Web.

» Apprentissage continuel des technologies : cloud, machine learning, big data, etc.



Organisation d'entreprise et management

» Modélisation et amélioration de processus métier : BPMN, AROC, OSSAD, SADT, AMS, JATA.

» Souplesse des organisations : structures plates, travail collaboratif, décentralisation, subsidiarité, etc.

» Audit organisationnel. Dynamisation des structures. Adaptation des méthodes.

» Conduite du changement. Coaching.



Enseignement de l'informatique pendant 4 ans, puis enseignement de l'organisation du travail et des entreprises au CNAM pendant 7 ans (en cours du soir).